Москва, 11 мая, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит денонсацию Договора по открытому небу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Разведывательный самолет Ан-30

«Наша страна всегда выступала и выступает за сохранение международных договоренностей на принципах доверия и взаимного уважения. Но мы не можем подвергать риску национальную безопасность нашей страны», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Парламентарии в приоритетном порядке рассмотрят законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на Совете Думы.

Совет Думы определит дату обсуждения ДОН на пленарном заседании.