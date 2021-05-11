Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM За время прививочной кампании в Петербурге вакцинировали от коронавируса 590 953 человека, что составляет 10,98% от численности постоянного населения региона. Из них полностью завершили цикл вакцинации 478 930 человек (8,9% от числа населения).

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили в городском оперштабе, общий запас вакцины в городе на 10 мая составил 194 749 комплектов, из них в поликлиниках — 100 369 комплектов. Остаток на фармбазе — 94 380 комплектов.

«Медицинская инфраструктура и количество поставляемой вакцины позволяют значительно ускорить темп прививочной кампании», — подчеркнули в оперштабе.

Помимо большого количества вакцины «Гам-Ковид-Вак», в Петербурге есть запас вакцины «ЭпиВакКорона», поставки которой в Петербург начались с 8 апреля 2021 года. На 10 мая запас этой вакцины в городе составил более 10 тысяч комплектов. Первым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона» привиты 10 743 человека, полностью закончили цикл вакцинации этим препаратом 3236 человек.

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