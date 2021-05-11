Нью-Йорк, США, , 09:44 — REGNUM О своем намерении провести переговоры в формате онлайн с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву в период с 12 по 14 мая заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он рассказал об этом 11 мая в интервью российским СМИ.

«Я получил приглашение посетить Москву для нормальных ежегодных дискуссий с российским руководством и, конечно же, с радостью принял его», — сказал он.

Кроме того, Гутерреш напомнил, что Россия является государством — основателем ООН и постоянным членом Совета Безопасности, одного из основных элементов работы организации и добавил, что его целью является то, чтобы данный визит укреплению очень важного сотрудничества между РФ и ООН во всех сферах деятельности.

«На этой встрече будет виртуальный контакт», — также отметил генсек ООН в ответ на вопрос о том, намерен ли он встретится с российским лидером.

При этом Гутерреш уточнил, что в случае, если Генеральная Ассамблея будет собираться в очном формате, он был бы рад принять главу Российского государства в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча генсека ООН Антониу Гутерреша и министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится 12 мая в Москве.