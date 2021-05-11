Тверь, , 09:42 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей при пожаре в Вышнем Волочке Тверской области, произошедшем 10 мая, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Пожар произошёл в одной из квартир дома — погибли дети 2017 и 2019 годов рождения, ещё один ребёнок 2020 года рождения был госпитализирован в стационар Вышневолоцкой ЦРБ.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших малолетних не имеется. Точные причины смерти детей будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз, их уже назначили в рамках расследования уголовного дела. Установлено, что очаг возгорания находился внутри жилого помещения, точная причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической судебной экспертизы. Также следователи намерены дать оценку действиям органов профилактики, а также работников контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленным нормам.

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