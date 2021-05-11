Москва, , 09:40 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Соглашение давало право участникам договора (а это 34 из 57 стран ОБСЕ) совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, при этом, не ограничивая и не запрещая каких-либо категорий вооружений.

В ноябре 2020 года США первыми и в одностороннем порядке официально вышли из Договора по открытому небу, что послужило причиной ответной реакции со стороны России.