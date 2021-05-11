Москва, 11 мая, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

United States Air Force Boeing RC-135

Соглашение давало право участникам договора (а это 34 из 57 стран ОБСЕ) совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, при этом не ограничивая и не запрещая каких-либо категорий вооружений.

В ноябре 2020 года США первыми и в одностороннем порядке официально вышли из Договора по открытому небу, что послужило причиной ответной реакции со стороны России.