Томск, , 09:40 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Томского политехнического университета (ТПУ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Здание Томского политехнического университета Павел Андрющенко

Уточняется, что благодарность объявлена за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов, в научно-педагогической деятельности, за многолетнюю добросовестную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Томский политех отмечает 125-летие.

Вуз был основан 1896 году как Томский технологический институт императора Николая II. За всю историю высшего учебного заведения его окончили более 170 тысяч инженеров.

В настоящее время в Томском политехе обучаются более 11 тысяч студентов, в том числе около 4 тысяч — из других стран.

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