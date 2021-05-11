Агинское, , 09:38 — REGNUM На федеральной автодороге в 1,5 километрах от посёлка Агинское (Иркутская область) 9 мая 2021 года убили таксиста. Как сообщает 11 мая региональное СУ СК РФ, тело местного жителя 1935 года рождения с признаками насильственной смерти было обнаружено в автомашине Toyotа Sprinter. На его теле обнаружены множественные колото-резаные ранения.

В ходе совместной работы следователей и полицейских по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, житель Агинского. Он признался в убийстве и при проверке показной на месте подробно рассказал об обстоятельствах совершённого преступления. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение, а также обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, жителю Приангарья, который убил своего знакомого — таксиста, вынесли приговор сразу по трём статьям Уголовного кодекса РФ.

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