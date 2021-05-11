Нью-Йорк, США, , 09:38 — REGNUM Сотрудникам ООН следует привиться от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, гле власти одобрили его применение. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил 11 мая в интервью российским СМИ.

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«Мы призываем наших сотрудников, которые работают в тех странах, где прививают «Спутником», прививаться этой вакциной», — сказал Гуттереш в преддверии своего визита в Москву.

Он добавил, что многие сотрудники всемирной организации уже вакцинировались «Спутником V», в том числе в России. Пока ООН не может самостоятельно применять препарат, так как его не одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова бесплатно обеспечить вакциной от коронавируса сотрудников ООН.

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