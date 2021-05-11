Белгород, 11 мая, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Провести проверку в Управлении капитального строительства Белгородской области поручил 11 мая врио губернатора Вячеслав Гладков. С должности будут сняты начальник управления Александр Борзасеков и руководитель строительной компании «Дирекция Юго-Западного района» Александр Славкин.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков заявил, что у него накопились вопросы к ведомствам, ситуация меняется «только в худшую сторону и результаты проверки Контрольно-счётной палаты области тому подтверждение». По ряду выявленных нарушений, связанных со строительством объектов для области, проводится проверка правоохранительными органами.

«С учётом ранее посещённых объектов работу Управления капитального строительства Белгородской области и его руководителя Александра Борзасекова считаю неудовлетворительной, а в некоторых случаях даже вредоносной. Поэтому принял решение о невозможности дальнейшей работы с данным руководителем и поручаю Контрольно-счётной палате области и контрольному управлению администрации губернатора области провести проверку в Управлении капитального строительства по данному факту. Все выявленные нарушения будут отработаны совместно с правоохранительными органами. Продолжать работу с Александром Славкиным также считаю невозможным», — написал на своей странице в социальной сети врио губернатора.

Заместителю губернатора области — начальнику департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгению Глаголеву поручено до конца дня принять кадровое решение в отношении Александра Славкина. Александр Борзасеков также 11 мая должен подать заявление об отставке.