Белгородский глава назвал «вредоносной» работу управления капстроительства
Белгород, 11 мая, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Провести проверку в Управлении капитального строительства Белгородской области поручил 11 мая врио губернатора Вячеслав Гладков. С должности будут сняты начальник управления Александр Борзасеков и руководитель строительной компании «Дирекция Юго-Западного района» Александр Славкин.
Вячеслав Гладков заявил, что у него накопились вопросы к ведомствам, ситуация меняется «только в худшую сторону и результаты проверки Контрольно-счётной палаты области тому подтверждение». По ряду выявленных нарушений, связанных со строительством объектов для области, проводится проверка правоохранительными органами.
Заместителю губернатора области — начальнику департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгению Глаголеву поручено до конца дня принять кадровое решение в отношении Александра Славкина. Александр Борзасеков также 11 мая должен подать заявление об отставке.