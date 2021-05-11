Горно-Алтайск, , 09:37 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, в котором погиб мотоциклист. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла вечером 10 мая в Горно-Алтайске.

По предварительным данным, 44-летний водитель УАЗ-315 196 при повороте на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу мотоциклу Yamaha FZ8 под управлением 23-летнего горожанина.

«В результате ДТП водитель мотоцикла с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где ночью скончался. Водитель автомобиля УАЗ был трезвый», — отметили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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