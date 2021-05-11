Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали родителей семилетней девочки, которая была найдена без присмотра взрослых в кафе в Невском районе города. На теле ребенка были обнаружены многочисленные синяки и ушибы, из-за чего ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело.

Напомним, семилетняя девочка по имени Юля пришла в одно из кафе на Дальневосточном проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга вместе со старшим братом и его друзьями днем 8 мая. Мальчик оставил школьницу одну в кафе и ушел гулять, а спустя некоторое время на ребенка обратили внимание сотрудница кафе и посетительница. Ребенка передали правоохранительным органам, а затем медикам, которые и зафиксировали многочисленные синяки и ссадины на руках, ногах и теле девочки. Органы СКР возбудили уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). В свою очередь прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту обнаружения девочки без сопровождения взрослых

Как сообщает «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), полицейские нашли родителей ребенка. Как оказалось, у Юлии, помимо 11-летнего брата, еще есть 13-летняя сестра. Ее родители — 45-летний Владимир и 41-летняя Елена — уже попадали в поле зрения надзорных органов. Семья считается неблагополучной. Семейную пару доставили в 70 отдел полиции, где составили протоколы о мелком хулиганстве и неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Расследование возбужденного ранее уголовного дела продолжается.