Пхеньян, , 09:36 — REGNUM С начала пандемии коронавируса по 29 апреля в КНДР сдали тест на коронавирус 25 986 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно опубликованным данным, в период с 23 по 29 апреля тестирование в стране прошел 751 человек. У 139 из которых наблюдались симптомы респираторного заболевания, гриппа или высокая температура. При этом о случаях заражения не сообщается.

Известно, что с начала 2020 года правительство Северной Кореи ввело беспрецедентно жёсткие профилактические меры, полностью закрыв границы.

Напомним, что в рамках программы COVAX Facility в КНДР должно поступить 1,99 млн доз вакцины от COVID-19, однако поставки задерживаются.

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