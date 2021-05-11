Новосибирск, , 09:34 — REGNUM На текущий момент Омская и Новосибирская области являются одними из наиболее пожароопасных регионов России. Об этом сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства.

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По данным региональных лесных ведомств, обстановка в этих регионах существенно осложнена переходом в лес огня ландшафтных пожаров с сопредельных земель сельхозначения, муниципальных образований и иных категорий.

«Рослесхоз настоятельно рекомендует Новосибирской и Омской областям обеспечить введение режима ЧС в лесах в ряде муниципальных районов», — уточнили в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

Отмечается, что в Новосибирской области с 1 по 9 мая было потушено 133 лесных пожара, из которых 110 лесных пожаров (83%) возникли в результате выжиганий сухой травы и перехода в лес огня с сопредельных нелесных земель.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Каргатском, Чулымском и Ордынском районах. Для тушения лесных пожаров привлечено более 50% лесопожарных формирований. В этих районах рекомендовано ввести режим ЧС в лесах.