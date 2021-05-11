Тирасполь, , 09:37 — REGNUM В ходе 56 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 48 367 человек. Из них победили инфекцию 45 731 человек, в том числе за последние сутки — 61.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1147 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток скончались двое мужчин в возрасте 81 года и 85 лет. Сообщается, что у них были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 385 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 33 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 115 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье медики отмечают постепенный спад темпов распространения коронавируса. Если в марте доля положительных результатов тестов на SARS-CoV-2 составила 28%, то в апреле — 22%.

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