, 09:34 — REGNUM В Перми прокуратура организовала проверку по факту гибели женщины и семилетнего ребенка. Они стали жертвами пожара, сообщает краевая прокуратура.

Утром 9 мая загорелся частный дом по ул. Старцева. Предварительно причиной возгорания называют неосторожное обращения с огнём.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семьи, в которой проживала несовершеннолетняя», — сказали в надзорном ведомстве.