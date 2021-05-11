Москва, , 09:34 — REGNUM Российским гражданам на законодательном уровне могут дать возможность защититься от мошенничества при кредитовании. Механизм «добровольного запрета» на кредиты разрабатывается депутатами Госдумы РФ и участниками финансового рынка. Об этом со ссылкой на документы 11 мая сообщает РБК.

Читайте также: Банковские мошенники освоили новую схему с записью голосов клиентов

Соответствующие поправки, которые позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд, планируется внести в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях».

Автор инициативы заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта уточнил, что в настоящее время идёт процесс обсуждения законопроектов с профильными ведомствами, чтобы «учесть все необходимые нюансы».

Парламентарий указал на участившееся число случаев, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени.

«Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски», — подчеркнул депутат, добавив, что оспорить мошеннические ссуды в суде почти невозможно.

Ранее по теме: В Банке России назвали пять примет звонка телефонного мошенника

Согласно законопроектам, запрет на выдачу кредитов предлагается ввести с возможностью в любой момент его отменить. Действовать он начинает через семь дней после заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД заявили, что злоумышленники начали использовать записи голосов клиентов московских банков для мошеннических схем по оформлению кредитов. В полиции порекомендовали сохранять бдительность при подозрительных звонках и никогда не раскрывать данные своих банковских карт.