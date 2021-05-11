Уфа, , 09:38 — REGNUM Главой администрации Аскинского района Башкирии по контракту назначен Динис Юсупов. Об этом 11 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Хабиров отметил, что Юсупов ранее работал в администрации главы и является хорошим специалистом.

Глава Башкирии пожелал Юсупову успехов в работе.

Ранее сообщалось, что решением совета городского округа ЗАТО г. Межгорье Илья Терехов был освобожден от должности главы администрации по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы администрации возложены на заместителя главы администрации Вячеслава Калугина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 27 марта скончался глава Аскинского района Башкирии Ришат Дихин.