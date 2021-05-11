Владикавказ, , 09:33 — REGNUM В Северной Осетии ко Дню Победы была установлена мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны Алибеку Слонову. Памятный знак был открыт на здании республиканского Совета ветеранов, где до войны располагалась организация Осоавиахим, на курсах которой учился летчик.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

О подвиге Алибека Слонова писала не только советская, но и западная пресса. Он спас своего командира Николая Свитенко в августе 1941 года.

«Пилот совершил вынужденную посадку на аэродроме противника. Слонов не бросил товарища, приземлился рядом и практически на крыле увез командира. Потом многие скажут, что даже опытные асы не смогли бы повторить этот маневр. За подвиг Алибек Газимович был представлен к званию Героя Советского Союза», — передает ГТРК «Алания».

Однако по неизвестным причинам вместо этой награды он получил орден Ленина. Вернуться домой с фронта летчику было не суждено, через год после своего подвига он погиб в воздушном бою.