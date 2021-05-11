Элиста, , 09:33 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 11 мая.

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С начала пандемии коронавируса в Калмыкии скончались 357 человек.

ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом. Это на три случая больше, чем днём ранее.

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