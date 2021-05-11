Париж, 11 мая, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе включён в предварительную заявку сборной Франции на Олимпийские игры в Токио. Об этом 11 мая сообщает L’Equipe.

Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

В предварительной заявке французской олимпийской сборной значатся 85 игроков.

Отмечается, что сам игрок хочет сыграть на Олимпиаде, но его появление в окончательной заявке кажется маловероятным. Это связано с его участием в чемпионате Европы — 2021, который пройдёт за 10 дней до Игр, а также с незакрытым вопросом о продлении контракта с ПСЖ.

Напомним, в 2018 году Мбаппе в составе сборной Франции стал чемпионом мира по футболу.