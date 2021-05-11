Джакарта, , 09:32 — REGNUM Жестокое нападение израильской полиции на верующих палестинских мусульман внутри мечети Аль-Акса побудило индонезийскую женскую коалицию принять участие в мирной демонстрации, сообщает Sindonews.

Девять женских общественных организаций в Индонезии провели онлайн-демонстрацию. В демонстрации приняли участие более 2000 человек. Мероприятие проводилось с целью противодействия незаконному захвату палестинских домов в районе Шейх-Джарра.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииосудил насильственное изгнание палестинцев из мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

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