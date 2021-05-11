Москва, , 09:33 — REGNUM По итогам января-марта 2021 года на покупку новых легковых машин в России было потрачено 680,3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, выручка российских автодилеров в прошлом квартале выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики агентства отмечают, что продажи новых легковушек на российском рынке выросли на фоне падения продаж машин (-3%) и за счет роста средневзвешенной стоимости транспортных средств (+12%).

Около 70% потраченных средств российских автолюбителей пришлось на машины массового сегмента — 467,7 млрд рублей. За год данный показатель вырос на 5%. Остальные 30% — это продажи премиальных машин (212,6 млрд рублей).

Напомним, в 2020 году российские дилеры выручили с продажи легковых автомобилей в общей сложности 2,249 трлн рублей. Из этой суммы на кроссоверы и внедорожники (сегмент SUV) российские автолюбители потратили 1,48 трлн рублей.

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