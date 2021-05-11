Киев, , 09:31 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено 2208 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

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«2208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника», — написал он в своем сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 535 124.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 119 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 46 631.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 370 777 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 9 682 286 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 2817 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.