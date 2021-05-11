Чита, , 09:30 — REGNUM В Забайкалье взята под стражу работник государственного казенного учреждения «Ресурсный центр развития некоммерческих организаций Забайкальского края», ей предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщает 11 мая территориальное управление СКР, мзда от руководителя некоммерческой организации в размере 194 тыс. рублей должна была обеспечить содействие в получении гранта из бюджета Забайкальского края.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.