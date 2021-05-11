Элиста, , 09:29 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 11 мая.

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В настоящее время в Калмыкии занято 139 ковидных коек. 13 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 317 человек.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 20 573 жителя Калмыкии, выписаны с выздоровлением 19 887 пациентов.

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