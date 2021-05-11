Улан-Удэ, , 09:29 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ очередной жертвой мошенников стала 63-летняя пенсионерка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, ранее ей позвонил лжесотрудник банка, сообщив о попытках аферистов снять с её счёта деньги.

Чтобы сохранить сбережения, женщине предложили снять их все и перевести на резервный счёт. При этом звонивший требовал не отключать телефон и никому не сообщать о своих действиях.

В результате горожанка перевела мошеннику все имевшиеся у неё 452 тыс. рублей. Однако на этом всё не прекратилось. Чуть позже женщине позвонил ещё один неизвестный, представившийся на этот раз полицейским. По его словам, им удалось вычислить аферистов, но для их поимки женщина должна взять кредит и перечислить их на резервный счёт.

«Пенсионерка оформила кредит в нескольких банках на общую сумму около 560 тысяч рублей. Денежные средства она снова перечислила на абонентские номера, которые диктовали ей звонившие», — отметили в ведомстве.

Всего женщина совершила около 60 операций по переводу денег, перечислив более 1 млн рублей.

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