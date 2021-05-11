Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит законопроект о введении обязательной аттестации гидов и экскурсоводов. Соответствующий документ размещён на сайте Заксобрания.

Согласно тексту проекта, областной закон «О туризме и туристской деятельности» предлагается привести в соответствие с федеральным законом, определяющим порядок аттестации экскурсоводов. Правительство региона организуют специальную аттестационную комиссию для гидов и экскурсоводов. За работу в этой сфере без аттестации будут налагаться штрафы.

Документ рассмотрят на профильном комитете Заксобрания, после чего судьбу законопроекта решат на заседании всего законодательного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон о регулировании гидов, переводчиков и проводников был принят Госдумой в апреле 2021 года.

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