Рыбинск, Ярославская область, 11 мая, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Ярославской области суд признал виновным 50-летнего жителя Рыбинска в убийстве антиквара из самодельного пистолета. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Pixabay.com Колючая проволока

«Следствием и судом установлено, что 10 марта прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью завладения денежными средствами, вооружившись самодельным пистолетом и патронами, проследовал в офис мужчины — торговца антиквариатом. Обвиняемый предложил антиквару и его совершеннолетнему сыну проследовать с ним домой с целью продажи якобы находящихся у него предметов старины. Предприниматель и его сын согласились. В автомобиле, по пути следования на место, злоумышленник достал пистолет и выстрелил предпринимателю в шею, после чего приставил пистолет к груди его сына и нажал на спусковой крючок, однако выстрела не произошло из-за осечки. Сын предпринимателя смог покинуть автомобиль и скрыться от злоумышленника. Подсудимый также скрылся с места преступления, не сумев завладеть имуществом потерпевших. От полученного сквозного ранения шеи торговец антиквариатом скончался в больнице», — рассказали в СК РФ.

Следователи также установили, что обвиняемый незаконно хранил в своей квартире взрывчатку — бездымный порох.

Мужчина был признан виновным в совершении преступлений по статьям «незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов», «разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «убийство, сопряжённое с разбоем».

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 20 лет лишения свободы, а также последующее ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев.