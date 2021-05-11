Казань, , 09:39 — REGNUM На территории Татарии в связи с установившейся сухой и теплой погоды объявлено штормовое предупреждение.

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По информации республиканского Гидрометцентра, в период с 11 по 17 мая в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс).

Температура воздуха 11 мая днем достигнет +29 градусов, а 12 и 13 мая столбик термометров поднимется выше отметки в 30 градусов. Ночью воздух прогреется до +14˚. Осадков в эти дни не ожидается.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по состоянию на 4 мая произошло 2053 пожара, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1700 пожаров). Количество погибших на пожарах возросло на 93% (на 4 мая 2020 года — 45 человек, на 4 мая 2021 года — 87 человек).

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