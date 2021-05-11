Чебоксары, , 09:28 — REGNUM В Чувашии по итогам тестирования участников парада Победы заражение новой коронавирусной инфекцией выявлено у двух человек, они были изолированы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 мая, заявил на планёрке министр здравоохранения Владимир Степанов.

Парад Победы в Чебоксарах. Скриншот с прямого эфира НТРК «Чувашия»

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В ходе планёрки в правительстве республики было отмечено, что часть участников парада не была допущена к торжественному прохождению 9 мая, так как не сдали тесты на коронавирус. О каком количестве человек идёт речь, не уточнялось.

По словам министра здравоохранения Владимира Степанова, всего тесты сдали 5 — 6 мая 1027 участников парада, из них у двоих выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией:

«Два человека своевременно изолированы, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время они проходят лечение. Таким образом, мы не допустили проникновения инфекции в массы».

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году на парад Победы жителей не пустили: власти сослались на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

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