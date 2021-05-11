Ташкент, , 09:27 — REGNUM В Узбекистане работникам, уволенным по определенным причинам, разрешат выйти на пенсию за два года до установленного срока. Об этом сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующий приказ министр занятости и трудовых отношений.

Пенсия будет назначаться досрочно, если работник уволен в связи с изменением технологии, организации производства и труда, сокращением объемов работ или ликвидацией предприятия.

Мужчины смогут выйти на пенсию в 58 лет при достижении стажа не менее 25 лет, женщины — в 53 года при достижении стажа в 20 лет.

Вместе с тем указанные категории работников могут обратиться в центры содействия занятости для трудоустройства. Это необходимо сделать не позднее 30 дней после увольнения.