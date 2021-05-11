Оренбург, , 09:27 — REGNUM В Оренбургской области 11 мая (на Радоницу) власти решили не делать выходным. Однако утром люди активно начали посещать кладбища, с парковкой автомобилей уже возникают проблемы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщают интернет-ресурсы, возникли проблемы и с общественным транспортом. В Оренбурге сняли часть автобусов с маршрутов для курсирования на кладбища. Утром, часть горожан, опоздала на работу из-за того, не смогла втиснуться в переполненный общественный транспорт. Некоторые частные маршрутки и вовсе проезжали мимо остановок, поскольку были под завязку были наполнены пассажирами.

По данным пресс-служба мэрии, сегодня, 11 мая, действует три маршрута: № 60 «Никольский собор — Кладбищенский комплекс», № 60с «д/к «Газовик» — Загородное шоссе — Кладбищенский комплекс» и № 46 «10 микрорайон» — «Кладбищенский комплекс «Степной». Они работают с 08:00 до 20:00 по местному времени (07:00 — 18:00 мск). Для маломобильных оренбуржцев по территории кладбищенского комплекса «Степной» организована перевозка от центрального входа на территорию.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 06:00 до полуночи приостановлено движение транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на улицах Авторемонтной и 31-я линия.

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