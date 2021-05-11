Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что с начала вступления его в должность главы государства в США было создано 1,5 млн новых рабочих мест.

«В совокупности с момента нашего прихода мы создали более 1,5 млн рабочих мест в стране. Это больше, чем за первые 100 дней работы любого президента», — сказал Байден, выступая с речью в Белом доме.

Американский лидер также добавил, что эксперты прогнозируют рекордные темпы экономического роста в США в скором времени.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что совокупное состояние 100 богатейших американцев за первые 100 дней президентства Джозефа Байдана выросло на $195 млрд.

Это произошло на фоне того, что американский рынок акций демонстрирует рост, вакцинация от коронавируса в США идет быстрыми темпами, а администрация Байдена приняла пакет мер экономического стимулирования объемом $1,9 трлн.

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