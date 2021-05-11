Варшава, , 09:26 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский провел пресс-конференцию, а рамках которой указал на рост интереса США к международному объединению Троеморья. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Если что-то и изменилось со сменой власти в США, то только к лучшему. В последние месяцы мы отмечаем очень большой — даже больший, чем раньше — интерес к инициативе Троеморья со стороны новой администрации США. Мы видим, что Троеморье воспринимается Вашингтоном как инициатива, объединяющая Восточную Европу и Штаты», — сказал замглавы польского МИД.

Кроме того, Павел Яблоньский обратил внимание и на растущий интерес Японии к инициативе Троеморья. В этом контексте он указал на энергетическую и цифровую отрасли как на области потенциального сотрудничества стран проекта с Токио.

Инициатива Троеморье представляет объединение стран Центральной и Восточной Европы, которые находятся между тремя морями — Балтийским, Черным и Адриатическим. Туда входят страны от Прибалтики до Балканских государств. Проект носит в основном политический и экономический характер.