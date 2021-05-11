Сеул, , 09:26 — REGNUM Уровень предупреждения о птичьем гриппе снижен властями Южной Кореи с максимального «красного» до минимального «синего» уровня. Об этом 11 мая сообщает южнокорейское министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития.

В сообщении уточняется, что являющиеся основными разносчиками инфекции перелетные птицы возвратились в места своего обитания в северных регионах планеты и потому с 30 марта текущего года в Южной Корее не было зафиксировано ни одного нового случая высокопатогенного птичьего гриппа среди диких птиц, а с 6 апреля — на птицефермах.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно, что в связи с птичьим гриппом в первом квартале 2021 года в Южной Корее зафиксировали резкое снижение поголовья домашней птицы.