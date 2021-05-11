Посёлок Бохан, Иркутская область, , 09:24 — REGNUM Жителю Приангарья, который убил своего знакомого — таксиста, вынесли приговор сразу по трём статьям Уголовного кодекса РФ. Как сообщает СУ СК РФ по Иркутской области, вечером 6 ноября 2019 года 37-летний Павел Жуков, заманив водителя такси на окраину с. Новая-Ида Боханского района, выстрелил в него из охотничьего гладкоствольного ружья, после чего нанес несколько смертельных ножевых ранений.

Затем злоумышленник, отогнал автомобиль с погибшим в салоне на берег реки, где поджёг транспортное средство. С места преступления мужчина скрылся, однако по горячим следам был задержан сотрудниками полиции. Следователям СКР задержанный пояснил, что он, как и потерпевший, занимался в поселке частным извозом. Между ними возник конфликт из-за места стоянки автомобилей такси, расположенного в многолюдном месте у супермаркета в п. Бохан.

С учётом мнения государственного обвинения виновному назначено наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.