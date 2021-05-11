Владивосток, , 09:28 — REGNUM В Приморье из Белоруссии доставили шесть сортов семян картофеля из Белоруссии. Агроэкологические испытания пройдут в Уссурийске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе краевого правительства.

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Аграрии будут испытывать сорта картофеля «Манифест», «Першацвет», «Овация», «Скарб», «Нара» и «Бриз». Участок для высадки «второго хлеба» уже подготовлен.

По словам специалистов, белорусский картофель отличается высокими вкусовыми свойствами и хорошим товарным видом. В дальнейшем наиболее перспективные сорта получат сельхозпроизводители и личные подсобные хозяйства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области весенние полевые работы ведутся уже на территории 29 муниципальных районов, в 17 районах приступили к севу яровых культур.