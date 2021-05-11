Томск, , 09:22 — REGNUM Томский политехнический университет (ТПУ) 11 мая отмечает 125-летие. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

С юбилеем ТПУ поздравил губернатор Томской области, председатель наблюдательного совета вуза Сергей Жвачкин. По его словам, за 125 лет вуз подготовил десятки тысяч инженеров, разработчиков, исследователей.

«Сегодня политех — это глобальный и конкурентный университет, привлекательный для лучших студентов, ведущих учёных, солидных партнёров со всего мира», — отметил Жвачкин, добавив, что на сегодняшний день ТПУ является лидером среди российских вузов по объёму контрактов с индустриальными партнёрами. Треть разработок томских политехников успешно внедряется в Томской области. Многие исследования учёных томского политеха имеют мировое значение.

Напомним, 11 мая в честь юбилея в ТПУ будет работать «Студенческий Арбат», пройдёт марафон спортивных соревнований, торжественное заседание учёного совета и другие мероприятия.