Берлин, , 09:22 — REGNUM Поставки природного газа из России очень важны для Германии, а также являются выгодными и для российской, и для немецкой стороны, и потому строительство трубопровода «Северный поток — 2» необходимо завершить. Об этом 11 мая заявил сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

«Альтернатива для Германии» по-прежнему поддерживает завершение строительства «Северного потока — 2» прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности. Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Крупалла отметил, что ФРГ, «как суверенное государство», должна поддерживать деловые связи со многими государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что антироссийские санкции Евросоюза должны быть немедленно отменены, эти ограничения вредят немецкой экономике.