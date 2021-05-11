Будапешт, , 09:20 — REGNUM Сборная России стала победителем командных соревнований по прыжкам в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште (Венгрия).

Чемпионами Европы стали Екатерина Беляева, Кристина Ильиных, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев. Второй стала сборная Италии. Замкнула тройку команда Германии.

Российские прыгуны уступали командам Германии и Италии после прыжков с трёхметрового трамплина, но выступили лучше всех в синхронном миксте.