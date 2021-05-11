Всеволожск, Ленинградская область, , 09:21 — REGNUM Из коттеджа во Всеволожском районе Ленинградской области украли почти четыре сотни картин народного художника РСФСР Николая Овчинникова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Хищение несколько сотен картин было обнаружено ночью 8 мая. В полицию обратилась 42-летняя женщина, которая рассказала, что неизвестный злоумышленник проник в нежилой дом, находящийся на участке в СНТ «Протон», откуда совершил хищение несколько сотен картин и скрылся.

«По словам женщины, картины принадлежат российскому художнику, которые были переданы ей от брата художника для хранения», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, похищенное оценено в 4 млн рублей.

* Николай Овчинников участник зональных, всесоюзных, всероссийских и зарубежных выставок. Его картины хранятся в 34 музеях России и мира, в частных коллекциях.