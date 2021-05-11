Кызыл, , 09:18 — REGNUM На майских выходных с 1 по 10 число в Туве от COVID-19 вакцинировано 4 623 человек. Таким образом, всего в республике к настоящему времени привили 40 691 местный житель, что составило 32,7% от плана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

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Из них полный курс вакцинации прошли 23 390 человек. Всего в республике в настоящее время действует 44 прививочных пункта.

«В рейтинге регионов по выполнению плана вакцинации Тува находится на третьем месте, по темпу вакцинации — на первом месте со средним числом вакцинированных в день 305 человек», — отметили в ведомстве.

Вместе с тем, исполняющий обязанности министра здравоохранения Анатолий Югай сообщил о случаях неявки на введение второго компонента препарата. Он призвал ответственных провести в связи с этим разъяснительную работу.

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