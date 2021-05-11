Тверь, , 09:17 — REGNUM Ветерана Великой Отечественной войны Ивана Афанасьева, проживающего в Тверской области, пригласили в гости в Чечню. Накануне Дня Победы ему предоставили путевку для поездки в эту северо-кавказскую республику.

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Поездку организовало представительство Чечни в Тверской области, пишет Tverigrad.ru. По словам представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Тверской области Хасана Тарамова и его заместителя Магомеда Абкуева, Иван Афанасьев в годы войны воевал на территории Чеченской Республики. От лица всего народа Чечни представительство выразило таким образом благодарность ему за освобождение от фашистов.

«Мы подготовили для него путевку по Чеченской республике по системе «все включено», то есть с дорогой и проживанием. Его ждет десять дней экскурсий с гидом по тем местам, где проходили бои. Он также посетит город Грозный», — рассказали представители Чечни.