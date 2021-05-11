Москва, , 09:16 — REGNUM Причастность к экстремистской и террористической деятельности может стать одним из оснований для отказа иностранцам в получении российского гражданства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

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Всего таких оснований в правоохранительном ведомстве назвали девять. Так, причиной того, чтобы не рассматривать поданные иностранными гражданами документы на российское гражданство может стать преследование в уголовном порядке, а также неснятая или непогашенная судимость иностранца, военная служба либо служба в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства.

«Отклоняются заявления, поданные лицами, которые выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ или иными действиями создают угрозу безопасности РФ, участвуют или участвовали в вооружённых конфликтах», — пояснили по запросу ТАСС в пресс-центре МВД.

Кроме того, рассчитывать на гражданство РФ не может иностранец, выдворенный или депортированный из России, или тот, в отношении которого принято решение о нежелательности его пребывания в России. Также нет шансов стать гражданином РФ у тех, кто предоставляет подложные документы или заведомо ложные сведения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД назвали причины, по которым иностранные граждане, получившие гражданство РФ, могут его лишиться. Так, в частности, решение о приобретении иностранным гражданином гражданства РФ будет отменено, если выяснится, что заявитель предоставил подложные документы либо ложные данные о себе.