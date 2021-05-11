Новосибирск, , 09:16 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено 69 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 67 случаев.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 72 лет и женщины в возрасте 66, 68 и 69 лет. Всего в регионе умерли 1796 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находится 51 человек, на ИВЛ — четыре пациента«Всего на утро сегодня, 11 мая, в регионе зарегистрировано 41 894 случая заражения коронавирусом, в том числе у 2565 детей; 38 102 пациента выздоровели (+14 за сутки).