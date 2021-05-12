Ульяновск, , 10:34 — REGNUM В Ульяновской области продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании. Ожидается, что в лагерях отдохнут свыше 50 тыс. детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В этом году особое внимание будет уделено безопасности детей. Каждый детский лагерь будет проверен в части соблюдения санитарно-эпидемических требований.

На летнюю оздоровительную кампанию предусмотрено порядка 563 млн рублей, в том числе 415,8 млн рублей выделяется из регионального бюджета. По данным властей, на эти средства в 559 организациях смогут отдохнуть более 50 тыс. детей.

Напомним, за счёт бюджета возмещается до 90% стоимости путёвки — за 21 день эта сумма составит 15 570 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области заражение коронавирусом официально подтверждено у 54 256 жителей, из них выздоровел 51 521 человек, умерли 1249 пациентов. Ранее власти усилили контроль за гражданами, которые прибывают в регион из-за рубежа: этому предшествовала вспышка коронавируса среди иностранных студентов.