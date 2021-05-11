Уфа, , 09:15 — REGNUM 91 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 11 мая сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелина на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 36 307 случаев заражения этой инфекцией. В больницах продолжают лечение 163 человека, в том числе пять пациентов с COVID-19 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Отмечается, что вакцинацию от COVID-19 в Башкирии завершили 201 тысяч желающих. Всего же прививку от этой инфекции получили 292 852 человека. В республику было поставлено всего 367 тысяч доз вакцины от COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 10 мая в республике за сутки было выявлено 89 новых носителей коронавируса.