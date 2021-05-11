Москва, , 09:12 — REGNUM Почти половина жителей Москвы (45%) опасаются, что начнётся третья волна коронавируса. Сильный страх испытывают 8%, немного боятся 37%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Носят защитные медицинские маски и перчатки в общественных местах 38 москвичей, только маску — 47%, только перчатки — 1%. Чаще женщины, чем мужчины — 42% против 35%. Не надевают средства защиты 9%.

В Санкт-Петербурге очень боятся третьей волны COVID-19 6%, немного — 30%. Носят только маски 66%, маску и перчатки — 16%. Не пользуют средства индивидуальной защиты 11%.

Опрос проведён 27−29 апреля 2021 года. Опрошены 1000 жителей Москвы и Санкт-Петербурга старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве РФ заявляли, что в стране возможна третья волна распространения коронавирусной инфекции.

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