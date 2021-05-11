Нижний Новгород, , 09:13 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года на авторынке Приволжского федерального округа (ПФО) было куплено 79 383 легковых автомобиля — на 10% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

При этом машин иностранных компаний в отчетный период в ПФО было продано 50 316 экземпляров, что на 14% меньше, чем год назад. Продажи легковушек отечественного производства составили 29 067 единиц. Здесь продажи упали на 3%.

Больше всего в Приволжском ФО в прошлом квартале было куплено новых машин марки Lada — 28 668 экземпляров. Это на 3% меньше, чем год назад за аналогичный период. На втором месте по продажам в ПФО находятся автомобили марки KIA. Их за три месяца в данном регионе было куплено 9563 единицы (-16%). Тройку лидеров замыкает Renault (8100 ед.; — 14%).

На четвёртом и пятом местах в списке соответственно оказались машины Hyundai (7188 ед.; — 18%) и Toyota (4043 ед.; +16%).

Напомним, в первом квартале нынешнего лидером среди регионов РФ по продажам автомобилей была Москва. С января по март московские автолюбители приобрели 46,4 тыс. новых машин.

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